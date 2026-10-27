शोधकर्ताओं ने बनाया डेंगू के मच्छरों की पहचान करने वाला AI आधारित टूल
फ्लोरिडा इस समय डेंगू के गंभीर प्रकोप का सामना कर रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित मच्छर ट्रैप बनाया है, जो डेंगू फैलाने वाले मच्छरों की पहचान 98 फीसदी से ज्यादा सटीकता से करता है।
इस साल राज्य में पहले ही 700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, ऐसे में यह तकनीक एक बड़ा बदलाव ला सकती है। यह ट्रैप मच्छरों को अपनी ओर खींचने के लिए रोशनी और एक फैन का इस्तेमाल करता है, उन्हें एक स्टिकी पैड पर फंसा लेता है और फिर एक AI कैमरा तुरंत उन खतरनाक मच्छरों की पहचान कर लेता है, जो पुराने तरीकों से कहीं ज्यादा तेज है।
बहुत कम ऊर्जा करता है खर्च
एसोसिएट प्रोफेसर रायन कार्नी और प्रोफेसर श्रीराम चेल्लाप्पन ने इसे बनाया है और USF के स्टार्टअप डिजिटोमी ने इसे बाजार में उतारा है। यह ट्रैप बहुत ऊर्जा-कुशल है। यह सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से भी कम बिजली की खपत करता है। डिजिटोमी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म भी शुरू कर रही है, जो लोगों को मच्छरों की अलग-अलग प्रजातियों के बारे में जानने में मदद करेगा।
स्मार्ट ट्रैप और जन जागरूकता का यह मेल स्वास्थ्य अधिकारियों को डेंगू के प्रकोप को बेहतर ढंग से ट्रैक करने में मदद करेगा और उम्मीद है कि यह सबको ज्यादा सुरक्षित रखेगा।