शोधकर्ताओं ने बनाया डेंगू के मच्छरों की पहचान करने वाला AI आधारित टूल

फ्लोरिडा इस समय डेंगू के गंभीर प्रकोप का सामना कर रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित मच्छर ट्रैप बनाया है, जो डेंगू फैलाने वाले मच्छरों की पहचान 98 फीसदी से ज्यादा सटीकता से करता है।

इस साल राज्य में पहले ही 700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, ऐसे में यह तकनीक एक बड़ा बदलाव ला सकती है। यह ट्रैप मच्छरों को अपनी ओर खींचने के लिए रोशनी और एक फैन का इस्तेमाल करता है, उन्हें एक स्टिकी पैड पर फंसा लेता है और फिर एक AI कैमरा तुरंत उन खतरनाक मच्छरों की पहचान कर लेता है, जो पुराने तरीकों से कहीं ज्यादा तेज है।