वैज्ञानिकों ने बनाई पसीने से बायोकेमिकल की जानकारी देने वाली स्मार्ट रिंग

आम स्मार्ट रिंग केवल शारीरिक जानकारी देती हैं, लेकिन यह रिंग आपको असली बायोकेमिकल जानकारी देती है। प्रोफेसर जोसेफ वांग की लैब में इसे उनके सह-प्रमुख लेखकों ने बनाया है।

इसकी जांच की गई है और यह ग्लूकोज के लिए कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर (CGMs) और कीटोन के लिए कमर्शियल ब्लड मीटर जितना ही सटीक पाई गई है।

यह रिंग एक बार में 12 घंटे तक काम कर सकती है और हर व्यक्ति के खास शारीरिक कारकों के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती है।

डायबिटीज के मरीजों के लिए या उन लोगों के लिए जो चलते-फिरते तुरंत अपनी सेहत की जानकारी चाहते हैं, यह रिंग एक बड़ा बदलाव ला सकती है।