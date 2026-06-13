शोधकर्ता अब AI से पता लगाएंगे बच्चों के टीवी देखने का दिमाग पर असर

3-6 साल के बच्चों को किया अध्ययन के लिए आमंत्रित

'नर्व लैब' का काम सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं है। यहां शोधकर्ता यह भी पता लगा रहे हैं कि एनिमेटेड कार्यक्रमों की कौन-सी खासियतें बच्चों के बर्ताव और उनकी सोच पर कैसा असर डालती हैं।

जिन परिवारों में 3 से 6 साल के बच्चे हैं, वे इस ऑनलाइन अध्ययन में शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं लैब ब्रेन-इमेजिंग तकनीक का इस्तेमाल करके गणित के खेलों का परीक्षण भी कर रही है, ताकि यह जान सकें कि किसी बच्चे को और अभ्यास की जरूरत है या उसे धीरे-धीरे सीखने का मौका मिलना चाहिए।