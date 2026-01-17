स्नैपचैट अपने AI को प्रशिक्षित करने के लिए यूजर्स के डाटा का इस्तेमाल कर सकता है

स्नैपचैट पर उजागर हो सकता है आपका डाटा, आज ही बंद कर दें यह सेटिंग

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ यूजर्स को अपनी गोपनीयता की चिंता भी सता रही है। इसकी वजह यह है कि प्लेटफॉर्म अपने AI को प्रशिक्षित करने के लिए आपके डाटा का इस्तेमाल करते हैं। इससे डाटा के उजागर होने की आशंका बनी रहती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट यूजर्स के लिए भी यह खतरा रहता है। आप नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आज ही एक सेटिंग को बंद करने की जरूरत है।