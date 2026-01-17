स्नैपचैट पर उजागर हो सकता है आपका डाटा, आज ही बंद कर दें यह सेटिंग
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ यूजर्स को अपनी गोपनीयता की चिंता भी सता रही है। इसकी वजह यह है कि प्लेटफॉर्म अपने AI को प्रशिक्षित करने के लिए आपके डाटा का इस्तेमाल करते हैं। इससे डाटा के उजागर होने की आशंका बनी रहती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट यूजर्स के लिए भी यह खतरा रहता है। आप नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आज ही एक सेटिंग को बंद करने की जरूरत है।
खतरा
इस्तेमाल को सकता है यह डाटा
स्नैपचैट के हालिया अपडेट के अनुसार, प्लेटफॉर्म आपके फोटो, वीडियो और वॉयस नोट को AI को प्रशिक्षित करने के लिए कर सकता है। ऐसे में यूजर्स को आशंका रहती है कि उनका डाटा कभी भी उजागर हो सकता है। इसकी वजह एक सेटिंग का ऑन होना है, जो आपके डाटा का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। अगर, आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा न हो तो सेटिंग को ऑफ करने की जरूरत है।
तरीका
सेटिंग को ऐसे करें ऑफ
आपका डाटा इस्तेमाल नहीं हो इसे रोकने के लिए स्नैपचैट खोलें और सेटिंग में जाएं। नीचे स्क्रोल करने पर आपको 'माय प्राइवेसी डाटा' विकल्प पर जाएं। इसमें 'जनरेटिव AI सेटिंग' विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद इस सेटिंग को बंद कर दें। इसके बाद आपका डाटा सुरक्षित हो जाएगा। आप पहले से सेव डाटा को भी डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए 'अकाउंट एक्शन' पर जाकर 'डिलीट माय AI डाटा' पर टैप करने के बाद पुष्टि करें।