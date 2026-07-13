TSMC लगा रही 2 एडवांस चिप पैकेजिंग प्लांट, भारी मांग को देखते हुए बढ़ा रही उत्पादन

जब चारों प्लांट्स पूरी तरह से चालू हो जाएंगे, तब इनसे हर साल 9.35 अरब डॉलर (करीब 875 अरब रुपये) से ज्यादा का कारोबार होने की उम्मीद है।

साथ ही, इन प्लांट्स से 9,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इन नई यूनिट्स में अत्याधुनिक पैकेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि एनवीडिया जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) दिग्गजों की भारी मांग पूरी की जा सके।

दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट चिप निर्माता होने के नाते TSMC वैश्विक चिप दौड़ में अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए पूरा दम लगा रही है।