GTA VI के इंतजार का फायदा उठा रहे साइबर ठग

GTA VI डाउनलोड करने के चक्कर में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट, ऐसे रहें सुरक्षित

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:47 am Nov 06, 202608:47 am

क्या है खबर?

ग्रैंड थेफ्ट ऑटो VI की रिलीज से पहले इंटरनेट पर धोखाधड़ी के मामले सामने आने लगे हैं। साइबर सुरक्षा कंपनी नेटक्राफ्ट ने चेतावनी दी है कि ठग इस गेम के नाम पर नकली वेबसाइटें बना रहे हैं। इन पर गेम की कथित लीक कॉपी, मुफ्त डाउनलोड और समय से पहले खेलने का दावा किया जा रहा है। इन ऑफर्स के झांसे में आने वाले लोगों की निजी जानकारी और डिवाइस की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।