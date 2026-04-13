क्यों ट्रंप प्रशासन बैंकों को एंथ्रोपिक के मिथोस का परीक्षण करने के लिए कर रहा प्रोत्साहित?
क्या है खबर?
एंथ्रोपिक का हाल ही में पेश किया गया अब तक के सबसे शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल क्लाउड मिथोस इन दिनों इससे जुड़ी जोखिम को लेकर चर्चाओं में है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन भी इसके उपयोग को बढ़ावा दे रहा है, ताकि इसके जोखिमों का पता लगाया जा सके। बता दें कि पिछले सप्ताह क्लाउड निर्माता ने नया मॉडल पेश किया था, लेकिन इसकी खामियों के चलते फिलहाल इसे आम लोगों को उपलब्ध नहीं कराया गया।
निर्देश
बैंकों को दिया यह निर्देश
ब्लूमबर्ग के अनुसार, अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने बैंक अधिकारियों को एक बैठक ली। इसमें उन्होंने अधिकारियों को कमजोरियों का पता लगाने के लिए एंथ्रोपिक के मिथोस मॉडल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। जेपी मॉर्गन चेस एकमात्र ऐसा बैंक था, जिसे मॉडल तक पहुंच प्राप्त करने वाले प्रारंभिक भागीदार संगठनों में सूचीबद्ध किया गया, जबकि गोल्डमैन सैक्स, सिटीग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका और मॉर्गन स्टेनली इसका परीक्षण कर रहे हैं।
दावा
मिथोस को लेकर किया यह दावा
एंथ्रोपिक ने पिछले सप्ताह इस मॉडल की घोषणा की, लेकिन कहा कि फिलहाल इसकी पहुंच सीमित रहेगी। इसका एक कारण यह है कि मिथोस को विशेष रूप से साइबर सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है। दावा किया गया है कि यह सुरक्षा कमजोरियों को खोजने में बहुत कुशल है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि अगर, यह गलत हाथों में पहुंच जाए तो वे खामियों का पता लगाकर उसका गलत उपयोग कर सकते हैं।