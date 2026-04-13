क्यों ट्रंप प्रशासन बैंकों को एंथ्रोपिक के मिथोस का परीक्षण करने के लिए कर रहा प्रोत्साहित?

निर्देश

बैंकों को दिया यह निर्देश

ब्लूमबर्ग के अनुसार, अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने बैंक अधिकारियों को एक बैठक ली। इसमें उन्होंने अधिकारियों को कमजोरियों का पता लगाने के लिए एंथ्रोपिक के मिथोस मॉडल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। जेपी मॉर्गन चेस एकमात्र ऐसा बैंक था, जिसे मॉडल तक पहुंच प्राप्त करने वाले प्रारंभिक भागीदार संगठनों में सूचीबद्ध किया गया, जबकि गोल्डमैन सैक्स, सिटीग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका और मॉर्गन स्टेनली इसका परीक्षण कर रहे हैं।