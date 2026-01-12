LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / 3 मार्च को 82 मिनट लाल नजर आएगा चंद्रमा, लगेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण 
3 मार्च को 82 मिनट लाल नजर आएगा चंद्रमा, लगेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण 
3 मार्च को 82 मिनट लाल नजर आएगा चंद्रमा

3 मार्च को 82 मिनट लाल नजर आएगा चंद्रमा, लगेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण 

लेखन बिश्वजीत कुमार
Jan 12, 2026
07:01 pm
क्या है खबर?

खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए इस साल मार्च का महीना काफी खास रहने वाला है। 2 और 3 मार्च की रात को एक बड़ा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसे 2026 की सबसे चर्चित खगोलीय घटनाओं में माना जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्रहण कई देशों में पूर्ण रूप से दिखेगा। यह कई क्षेत्रों के लिए 2028-29 में आने वाले ब्लड मून से पहले आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण भी होगा।

समय

82 मिनट तक लाल रह सकता है चंद्रमा  

इस चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में चला जाएगा। इसी वजह से चांद का रंग गहरा लाल दिखाई देगा, जिसे आमतौर पर ब्लड मून कहा जाता है। सूरज की रोशनी जब पृथ्वी के वातावरण से गुजरती है, तो नीली रोशनी बिखर जाती है और लाल किरणें चंद्रमा तक पहुंचती हैं। चंद्रमा करीब 82 मिनट तक लाल रंग में रह सकता है। हालांकि, सामान्य तौर पर यह अवधि लगभग एक घंटे की मानी जा रही है।

जगह

दुनिया के कई हिस्सों में दिखेगा ग्रहण  

चंद्र ग्रहण देखने के लिए किसी विशेष उपकरण की जरूरत नहीं होती। धरती के रात वाले हिस्से में रहने वाले लोग इसे नंगी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बड़े हिस्सों में दिखाई देगा। अगर मौसम साफ रहा, तो अमेरिका, कनाडा, दक्षिण-पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के लोग इस खगोलीय घटना का खास नजारा देख सकेंगे।

Advertisement

समय

भारत में आंशिक रूप में दिखेगा नजारा 

भारत में यह चंद्र ग्रहण पूर्ण नहीं बल्कि आंशिक रूप में दिखाई देगा। राजधानी नई दिल्ली में यह ग्रहण 3 मार्च की शाम करीब 06:22 बजे शुरू होगा और लगभग 07:53 बजे समाप्त हो जाएगा। हालांकि, भारत में चंद्रमा पूरी तरह लाल नहीं दिखेगा, लेकिन उस पर पड़ती पृथ्वी की छाया साफ नजर आएगी। आम लोग मौसम साफ रहने पर चांद का यह नजारा बिना किसी दूरबीन के देख सकेंगे।

Advertisement