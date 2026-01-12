3 मार्च को 82 मिनट लाल नजर आएगा चंद्रमा, लगेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण 

खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए इस साल मार्च का महीना काफी खास रहने वाला है। 2 और 3 मार्च की रात को एक बड़ा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसे 2026 की सबसे चर्चित खगोलीय घटनाओं में माना जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्रहण कई देशों में पूर्ण रूप से दिखेगा। यह कई क्षेत्रों के लिए 2028-29 में आने वाले ब्लड मून से पहले आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण भी होगा।

समय 82 मिनट तक लाल रह सकता है चंद्रमा इस चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में चला जाएगा। इसी वजह से चांद का रंग गहरा लाल दिखाई देगा, जिसे आमतौर पर ब्लड मून कहा जाता है। सूरज की रोशनी जब पृथ्वी के वातावरण से गुजरती है, तो नीली रोशनी बिखर जाती है और लाल किरणें चंद्रमा तक पहुंचती हैं। चंद्रमा करीब 82 मिनट तक लाल रंग में रह सकता है। हालांकि, सामान्य तौर पर यह अवधि लगभग एक घंटे की मानी जा रही है।

जगह दुनिया के कई हिस्सों में दिखेगा ग्रहण चंद्र ग्रहण देखने के लिए किसी विशेष उपकरण की जरूरत नहीं होती। धरती के रात वाले हिस्से में रहने वाले लोग इसे नंगी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बड़े हिस्सों में दिखाई देगा। अगर मौसम साफ रहा, तो अमेरिका, कनाडा, दक्षिण-पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के लोग इस खगोलीय घटना का खास नजारा देख सकेंगे।

