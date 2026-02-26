3 मार्च को होगा पूर्ण चंद्र ग्रहण, कैसे देखें दुर्लभ ब्लड मून का नजारा?
क्या है खबर?
खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए अगला महीना काफी खास है, क्योंकि पहले ही हफ्ते में 3 मार्च, 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। इसे "ब्लड मून" भी कहा जाता है। इस दौरान चांद लाल या तांबे जैसा नजर आ सकता है, जो देखने में बेहद आकर्षक और अलग अनुभव देता है। यह 2026 का इकलौता पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और 2028 के अंत तक ऐसा बड़ा ग्रहण दोबारा नहीं दिखेगा।
वजह
कैसे और क्यों लाल हो जाता है चांद?
पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी बीच में आकर चांद तक सीधी धूप पहुंचने से रोक देती है। इस दौरान सूरज की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती है और मुड़ जाती है। वायुमंडल नीली रोशनी को ज्यादा बिखेर देता है और लाल रोशनी आगे बढ़ती है। इसी वजह से चांद लाल या गहरा नारंगी दिखाई देता है।
जगह
दुनिया के किन हिस्सों में दिखेगा ग्रहण?
यह पूर्ण चंद्र ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के कई हिस्सों में साफ तौर पर दिखाई देगा। अलग-अलग देशों और शहरों में इसके दिखने का समय कुछ अलग होगा। कुछ जगहों पर पूरा ग्रहण दिखेगा, जबकि कुछ स्थानों पर आंशिक दृश्य ही मिल सकता है। यूरोप और अफ्रीका के कुछ इलाकों में चांद निकलने या डूबने के समय के कारण ग्रहण स्पष्ट नजर नहीं आ सकता है।
सावधानियां
ग्रहण देखने का सही तरीका और सावधानियां
चंद्र ग्रहण देखने के लिए किसी विशेष सुरक्षा चश्मे या फिल्टर की जरूरत नहीं होती। इसे नंगी आंखों से पूरी तरह सुरक्षित रूप से देखा जा सकता है। बेहतर और स्पष्ट अनुभव के लिए दूरबीन या टेलिस्कोप का इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ आसमान, खुला मैदान और कम रोशनी वाला स्थान चुनना सबसे अच्छा रहेगा। ग्रहण शुरू होने से पहले स्थानीय समय की जानकारी लेकर तैयारी करना उपयोगी और फायदेमंद रहेगा।