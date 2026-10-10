डाटा साझा करने से भारत में AI को मिलेगी रफ्तार, अरबों रुपये भी बचेंगे

AI का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए रिपोर्ट डाटा को संभालने के लिए कुछ सामान्य नियम बनाने, उसकी नियमित जांच करने और उसे स्टोर करने के लिए एक साझा सिस्टम बनाने का सुझाव देती है।

इसके अलावा, यह कानूनी सुरक्षा और स्टेट डाटा बैलेंस शीट जैसी प्रणाली से डाटा संपत्तियों पर नजर रखने की सलाह भी देती है। कर्नाटक की कुटुम्बा सोशल रजिस्ट्री और राजस्थान का पहचान पोर्टल जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि डाटा का समझदारी से इस्तेमाल करके सार्वजनिक सेवाओं को कितना बेहतर बनाया जा सकता है।

अगर, ऐसे ही तरीकों को पूरे देश में लागू किया जाए तो भारत अपने बड़े AI लक्ष्यों को और तेजी से हासिल कर पाएगा।