सूर्यास्त के समय अर्धचंद्र के बगल में चमकता हुआ नजर आएगा शुक्र ग्रह
13 सितंबर को सूर्यास्त के समय पश्चिम की ओर पतले अर्धचंद्र के पास चमकता हुआ शुक्र ग्रह दिखाई देगा। यह नजारा अगले दिन होने वाली और भी करीबी मुलाकात की एक झलक है, जब यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में देखने वालों के लिए चंद्रमा सीधे शुक्र के सामने से गुजरेगा।
दोनों ग्रह इतने करीब दिखेंगे कि मानों एक-दूसरे को छू रहे हों। उन्हें देखने के लिए आपके पास सूर्यास्त के बाद केवल एक घंटे का ही समय होगा, जिसके बाद वे आंखों से ओझल हो जाएंगे।
कुछ इलाकों में चंद्रमा ढकेगा शुक्र को
अगर, आप चांद को बहुत गौर से देखेंगे तो आपको उसके अंधेरे वाले हिस्से पर एक हल्की चमक दिखाई दे सकती है। इसे 'अर्थशाइन' कहते हैं।
दरअसल, यह वो सूरज की रोशनी होती है, जो हमारी पृथ्वी से टकराकर चांद तक पहुंचती है। यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में रहने वाले लोगों के लिए कल सुबह एक और खास नजारा देखने को मिलेगा। वहां चंद्रमा असल में शुक्र ग्रह के ठीक सामने से होकर गुजरेगा और उसे कुछ देर के लिए छिपा लेगा।
इस खगोलीय घटना को 'ऑकल्टेशन' कहते हैं। आप जहां हैं, वहां इस नजारे का सबसे अच्छा समय जानने के लिए टाइम एंड डेट जैसी वेबसाइट्स पर दिए गए सूर्यास्त ट्रैकर जैसे टूल्स की मदद ले सकते हैं।