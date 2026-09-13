भारतीय टीम का अरुण जेटली स्टेडियम में टी-20 प्रारूप में कैसा रहा है प्रदर्शन?

क्रिकइंफो के अनुसार, भारतीय टीम ने अरुण जेटली स्टेडियम में 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिनमें से 3 में जीत और 2 में हार मिली है।

इस टीम ने यहां न्यूजीलैंड (2017), बांग्लादेश (2024) और नामीबिया (2026) को हराया है। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका (2022) और बांग्लादेश (2019) के खिलाफ उसे हार झेलनी पड़ी है।

भारत ने यहां आखिरी टी-20 मुकाबला इस साल की शुरुआत में टी-20 विश्व कप के दौरान नामीबिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था।