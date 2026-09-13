भारतीय टीम का अरुण जेटली स्टेडियम में टी-20 प्रारूप में कैसा रहा है प्रदर्शन?
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बीच 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज 13 सितंबर से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होगी। अफगानिस्तान पहली बार अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत की मेजबानी कर रहा है। संभावित पुनर्निर्धारण की अटकलों के बावजूद दिल्ली जिला क्रिकेट संघ (DDCA) ने स्पष्ट किया कि मैच मूल कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। ऐसे में आइए इस मैदान पर भारत के टी-20 अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड का विश्लेषण करते हैं।
पिच
कैसी रहती है अरुण जेटली स्टेडियम की पिच?
अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम टी-20 क्रिकेट में बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच के लिए जाना जाता है।
पिच पर अच्छी गति और उछाल है, जिससे बल्लेबाजों के लिए अपने शॉट खेलना आसान हो जाता है।
हालांकि, इस रात्रि मैच की दूसरी पारी में ओस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जिससे बल्लेबाजी आसान हो जाएगी और गेंदबाजों के लिए गेंद पर पकड़ बनाने में चुनौतियां उत्पन्न होंगी।
ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को नुकसान हो सकता है।
आंकड़े
इस मैदान पर कैसे हैं भारत के आंकड़े?
क्रिकइंफो के अनुसार, भारतीय टीम ने अरुण जेटली स्टेडियम में 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिनमें से 3 में जीत और 2 में हार मिली है।
इस टीम ने यहां न्यूजीलैंड (2017), बांग्लादेश (2024) और नामीबिया (2026) को हराया है। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका (2022) और बांग्लादेश (2019) के खिलाफ उसे हार झेलनी पड़ी है।
भारत ने यहां आखिरी टी-20 मुकाबला इस साल की शुरुआत में टी-20 विश्व कप के दौरान नामीबिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था।
स्टेडियम
स्टेडियम के आंकड़ों पर एक नजर
भारत ने इस स्टेडियम में खेले गए 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में से 4 में 200 रन का आंकड़ा पार किया है। उसका उच्चतम स्कोर 221/9 है, जो 9 अक्टूबर, 2024 को बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था।
भारतीय टीम का यहां न्यूनतम स्कोर 148/6 है, जो उन्होंने 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ ही बनाया था।
वहीं, ईशान किशन ने इस मैदान पर खेले 2 मैचों में अर्धशतक बनाए हैं। अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने यहां 5-5 विकेट लिए हैं।