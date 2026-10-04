टिंकरहब के हैकाथॉन विजेताओं को दुबई घूमने का मिलेगा मौका, कब तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन?

टिंकरहब फाउंडेशन 10 अक्टूबर को टिंकरस्पेस कालीकट में एक खास 'लेओवर' हैकाथॉन लेकर आ रहा है। यह हैकाथॉन शाम 6 बजे से शुरू होकर अगली सुबह 6 बजे तक चलेगा।

अगर, आप 15 से 25 साल के छात्र हैं या काम नहीं कर रहे कोई युवा हैं तो अकेले या अपने किसी दोस्त के साथ इसमें हिस्सा ले सकते हैं।

यहां आप ट्रैवल से जुड़ी कोई भी चीज बना सकते हैं, जैसे ऐप्स, हार्डवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल या फिर गेम्स। इसका मकसद उन नए विचारों को सामने लाना है, जिनके लिए आप बेहद उत्साहित हैं।