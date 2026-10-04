टिंकरहब के हैकाथॉन विजेताओं को दुबई घूमने का मिलेगा मौका, कब तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन?
टिंकरहब फाउंडेशन 10 अक्टूबर को टिंकरस्पेस कालीकट में एक खास 'लेओवर' हैकाथॉन लेकर आ रहा है। यह हैकाथॉन शाम 6 बजे से शुरू होकर अगली सुबह 6 बजे तक चलेगा।
अगर, आप 15 से 25 साल के छात्र हैं या काम नहीं कर रहे कोई युवा हैं तो अकेले या अपने किसी दोस्त के साथ इसमें हिस्सा ले सकते हैं।
यहां आप ट्रैवल से जुड़ी कोई भी चीज बना सकते हैं, जैसे ऐप्स, हार्डवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल या फिर गेम्स। इसका मकसद उन नए विचारों को सामने लाना है, जिनके लिए आप बेहद उत्साहित हैं।
200 क्रिएटर्स के शामिल होने की उम्मीद
उम्मीद है कि केरलम से करीब 200 युवा क्रिएटर्स इस हैकाथॉन में शामिल होंगे। रातभर टीमें जब अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही होंगी, तब उनकी मदद के लिए 20 से ज्यादा मेंटर्स, स्वयंसेवक और संयोजक वहां मौजूद रहेंगे।
अगली सुबह जल्दी ही सभी प्रोजेक्ट्स का आकलन किया जाएगा और जो टीम सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी, उसे दुबई की शानदार यात्रा जीतने का मौका मिलेगा। रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर है और यह टिंकरहब की वेबसाइट पर किया जा सकता है।