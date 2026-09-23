IIT की डिग्री नहीं फिर भी दिग्गज कंपनियों में भारतीय मूल के CTOs का दबदबा
टाइम ने अपनी पहली 'एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ईयर: टेक एंड डाटा' सूची जारी की है, जिसमें टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के 50 बड़े दिग्गजों को शामिल किया गया है। इनमें भारतीय मूल के कुछ मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) विजय राजी (OpenAI), राहुल पाटिल (एंथ्रोपिक), अमित पुणतांबेकर (रेडिट) और सुरेश कुमार (वॉलमार्ट) भी शामिल हैं।
खास बात यह है कि राजी और पाटिल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) से नहीं पढ़े हैं, फिर भी वे इस सूची में शीर्ष पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। उनकी इस उपलब्धि से साफ है कि AI के क्षेत्र में बड़े पदों तक पहुंचने के लिए केवल IIT की डिग्री होना जरूरी नहीं है।
राजी और पाटिल ने कहां की पढ़ाई?
OpenAI में एप्लिकेशन्स के CTO राजी ने पांडिचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की है। उसके बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक में काम किया और फिर अपना स्टार्टअप स्टेटसिग को बेच दिया था।
दूसरी तरफ, पाटिल PESIT और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद एंथ्रोपिक के CTO बने। इससे पहले उन्होंने अमेजन वेब सर्विसेज (AWS), माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और स्ट्राइप जैसी कंपनियों में काम किया था। उनकी सफलता दिखाती हैं कि कैसे अलग-अलग तरह की पढ़ाई और अनुभव वाले लोग भी दुनिया की बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों में प्रमुख भूमिका में पहुंचे हैं।