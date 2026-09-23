IIT की डिग्री नहीं फिर भी दिग्गज कंपनियों में भारतीय मूल के CTOs का दबदबा

टाइम ने अपनी पहली 'एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ईयर: टेक एंड डाटा' सूची जारी की है, जिसमें टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के 50 बड़े दिग्गजों को शामिल किया गया है। इनमें भारतीय मूल के कुछ मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) विजय राजी (OpenAI), राहुल पाटिल (एंथ्रोपिक), अमित पुणतांबेकर (रेडिट) और सुरेश कुमार (वॉलमार्ट) भी शामिल हैं।

खास बात यह है कि राजी और पाटिल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) से नहीं पढ़े हैं, फिर भी वे इस सूची में शीर्ष पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। उनकी इस उपलब्धि से साफ है कि AI के क्षेत्र में बड़े पदों तक पहुंचने के लिए केवल IIT की डिग्री होना जरूरी नहीं है।