बच्चों की सुरक्षा मामले में टिक-टॉक 10 करोड़ डॉलर में समझौता करने पर राजी

इस समझौते के एक हिस्से के तौर पर टिक-टॉक किशोरों के लिए कुछ नए नियम लागू करेगा। अब उनके लिए हर दिन स्क्रीन टाइम की सीमा 2 घंटे तय की जाएगी। ऐप रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा और स्कूल के घंटों के दौरान कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखाई देगा।

प्लेटफॉर्म को उम्र की जांच को भी बेहतर करना होगा, किशोरों के लिए ब्यूटी फिल्टर हटाने होंगे और एक ऐसा फीड देना होगा, जो उनकी पसंद के हिसाब से न हो।

अगर, अलाबामा की तर्ज पर और भी राज्य ऐसा कदम उठाते हैं तो टिक-टॉक को और भी ज्यादा हर्जाना चुकाना पड़ सकता है। यह साफ दिखाता है कि इस समय सोशल प्लेटफॉर्म पर कितना दबाव है।