थ्रेड्स अब वेब पर डायरेक्ट मैसेज की सुविधा देगा

थ्रेड्स अब वेब पर ला रहा डायरेक्ट मैसेजिंग की सुविधा

क्या है खबर?

मेटा के स्वामित्व वाले सोशल नेटवर्क थ्रेड्स मोबाइल पर सभी के लिए डायरेक्ट मैसेजिंग (DM) की सुविधा शुरू करने के लगभग एक साल बाद इस फीचर को वेब पर पेश करने जा रहा है। इससे डेस्कटॉप पर निजी ​​और ग्रुप चैट की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म कंपनी का कहना है कि वह फिलहाल वेब पर DM की टेस्टिंग कर रही है, लेकिन जल्द ही इस फीचर को अधिक लोगों के लिए उपलब्ध कराने की योजना है।