AI के विरोध में हजारों लेखकों ने प्रकाशित की खाली किताब, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
हजारों लेखकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों द्वारा उनकी रचनाओं का बिना अनुमति के उपयोग किए जाने के विरोध में एक खाली पुस्तक प्रकाशित की है। 'डोंट स्टील दिस बुक' में लगभग 10,000 लेखकों ने योगदान दिया है, जिसमें केवल उनके नामों की सूची है। ब्रिटेन सरकार द्वारा कॉपीराइट कानून में प्रस्तावित परिवर्तनों की आर्थिक लागत का आकलन जारी करने से एक सप्ताह पहले लंदन पुस्तक मेले में उपस्थित लोगों को इसकी प्रतियां वितरित की जा रही हैं।
आरोप
AI पर लगाया यह आरोप
संगीतकार और कलाकारों के कॉपीराइट की रक्षा के लिए अभियान चलाने वाले पुस्तक के आयोजक एड न्यूटन-रेक्स ने कहा कि AI उद्योग चोरी किए गए काम पर बना है, जिसे बिना अनुमति या भुगतान के लिया गया है। उन्होंने आगे कहा, "जनरेटिव AI उन लोगों के काम से प्रतिस्पर्धा करता है, जिनके काम पर इसे प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे उनकी आजीविका छिन जाती है। सरकार को ब्रिटेन के रचनाकारों की रक्षा करनी चाहिए।"
लाइसेंसिंग
AI लाइसेंसिंग पहल भी होगी शुरू
इस पुस्तक में विरोध करने वाले लेखकों के नामों के अलावा पिछले कवर पर लिखा है, "ब्रिटेन सरकार को AI कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किताबों की चोरी को वैध नहीं बनाना चाहिए।" नॉट्स एंड क्रॉसेस की लेखिका मैलोरी ब्लैकमैन ने कहा, "AI कंपनियों से लेखकों की किताबों के इस्तेमाल के लिए भुगतान की उम्मीद करना किसी भी तरह से अनुचित नहीं है।" लंदन पुस्तक मेले में प्रकाशक AI लाइसेंसिंग पहल भी शुरू करेंगे।