AI के विरोध में हजारों लेखकों ने प्रकाशित की खाली किताब, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

हजारों लेखकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों द्वारा उनकी रचनाओं का बिना अनुमति के उपयोग किए जाने के विरोध में एक खाली पुस्तक प्रकाशित की है। 'डोंट स्टील दिस बुक' में लगभग 10,000 लेखकों ने योगदान दिया है, जिसमें केवल उनके नामों की सूची है। ब्रिटेन सरकार द्वारा कॉपीराइट कानून में प्रस्तावित परिवर्तनों की आर्थिक लागत का आकलन जारी करने से एक सप्ताह पहले लंदन पुस्तक मेले में उपस्थित लोगों को इसकी प्रतियां वितरित की जा रही हैं।