AC किराए पर लेने की ये गलती आपकी जेब पर डाल सकती है बड़ा बोझ

गर्मी बढ़ते कई लोग किराए के घर या कुछ समय के लिए रहने वाली जगह पर AC किराए पर लेने का फैसला करते हैं। शुरुआत में यह आसान और सस्ता विकल्प लगता है क्योंकि एक साथ ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ते। लेकिन कई बार छोटी सी लापरवाही बाद में बड़ा खर्च करा सकती है। जानकारों का कहना है कि AC किराए पर लेने से पहले कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, नहीं तो बजट बिगड़ सकता है।

#1 पुराना AC बाद में पड़ सकता है भारी कई लोग सिर्फ महीने का किराया और सिक्योरिटी जमा देखकर AC ले लेते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि मशीन कितनी पुरानी है और कितनी बिजली खर्च करती है। कई बार किराए पर मिलने वाला AC पुराना और ज्यादा बिजली खाने वाला होता है। ऐसे में किराया कम लगता है, लेकिन हर महीने बिजली का बिल तेजी से बढ़ जाता है। यही वजह बाद में बड़ा खर्च बन सकती है और परेशानी बढ़ा सकती है।

#2 बिजली का बिल बढ़ा सकता है खर्च जानकारों के मुताबिक, नया इन्वर्टर AC कम बिजली खर्च करता है, जबकि पुराना नॉन-इन्वर्टर AC ज्यादा बिजली खींच सकता है। ऐसे में दो गर्मियों के दौरान किराया और बिजली मिलाकर खर्च काफी अधिक बढ़ सकता है। कई बार कुल रकम नया AC खरीदने से भी ज्यादा पहुंच जाती है। वहीं नया AC खरीदने पर बाद में उसे बेचने का भी विकल्प रहता है। इसलिए सिर्फ किराया देखकर फैसला करना सही नहीं माना जाता है।

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#3 मेंटेनेंस की बात पहले साफ करें अगर AC किराए पर ही लेना है तो मेंटेनेंस से जुड़ी बातें पहले ही साफ कर लेना बेहतर है। गैस भरवाने, खराबी आने या मरम्मत का खर्च कौन देगा, यह पहले तय होना जरूरी है। कई बार गर्मी के बीच खराबी आने पर परेशानी बढ़ जाती है। अगर वेंडर समय पर मदद न करे तो दिक्कत और बढ़ सकती है। इसलिए लिखित में पूरी जानकारी लेना आगे चलकर फायदेमंद रहता है और विवाद कम करता है।

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