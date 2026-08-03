गूगल ने एक साल पहले ही बना लिया था ChatGPT जैसा मॉडल, फिर क्यों नहीं उतारा?

असल में, गूगल ने 2017 में 'ट्रांसफॉर्मर' आर्किटेक्चर लाकर आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट्स की नींव रखी थी।

गूगल ने LaMDA और PaLM जैसे एडवांस मॉडल बनाए जरूर, लेकिन इन्हें सिर्फ अंदरूनी तौर पर ही इस्तेमाल किया गया।

दरअसल, इनकी सटीकता और सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी हुई थीं। दूसरी तरफ, OpenAI का ChatGPT बहुत तेजी से मशहूर हुआ और सिर्फ 2 महीने में 10 करोड़ यूजर तक पहुंच गया। अगस्त, 2026 तक इसके मासिक यूजर की संख्या एक अरब हो चुकी है।

गूगल का जेमिनी भी पीछे नहीं है और इसके यूजर की संख्या 95 करोड़ तक पहुंच गई है। यह बताता है कि AI के क्षेत्र में मुकाबला कितना कड़ा हो गया है।