भारत में आईफोन शिपमेंट को लेकर नया अनुमान

आईफोन खरीदना पड़ रहा महंगा, भारत में ऐपल शिपमेंट घटने की आशंका

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:34 am Aug 03, 202611:34 am

क्या है खबर?

भारत में लगातार कई वर्षों तक मजबूत बढ़त दर्ज करने के बाद अब ऐपल के आईफोन शिपमेंट को लेकर नया अनुमान सामने आया है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, बाजार शोध संस्थानों का कहना है कि वर्ष 2026 में कंपनी पहली बार सालाना शिपमेंट में गिरावट दर्ज कर सकती है। हालांकि, भारत अब भी ऐपल के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में शामिल है। आने वाले महीनों में कंपनी के प्रदर्शन पर सभी की नजर बनी रहेगी।