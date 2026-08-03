अभिजीत दिपके ने अमेरिका में किसके खर्च पर की पढ़ाई? RTI कार्यकर्ता के सवाल का दिया जवाब

वहीं, इस मामले पर CJP की प्रवक्ता वैष्णवी गौर ने तिवारी पर एक निजी व्यक्ति को निशाना बनाने का आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा, 'निजी व्यक्तियों के शिक्षा खर्चों को लेकर RTI दाखिल करने वालों को पीएम केयर फंड पर भी एक नजर डालनी चाहिए। मोदी जी आपको माफ कर देंगे, चिंता मत करो।'

दरअसल, कोरोनावायरस महामारी के दौरान पीएम केयर्स की स्थापना की गई थी। इसे RTI के दायरे से बाहर रखे जाने को लेकर विवाद होता रहा है।