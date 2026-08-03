दिल्ली रामलीला महासंघ की 'रामायण' निर्माताओं को चेतावनी- अगर गलती हुई, तो अंजाम भुगतना होगा

रामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने पत्र में प्रभास अभिनीत 'आदिपुरुष' (2023) पर हुए विवाद का जिक्र किया और जोर दिया कि 'रामायण: भाग 1' में ऐसे दृश्य हो सकते हैं, जो भारत और विदेश में रहने वाले हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं।

उन्होंने फिल्म की रिलीज से पहले निर्माताओं से प्रतिनिधिमंडल के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग रखने का अनुरोध किया, जिससे किसी भी संभावित आपत्तिजनक दृश्य या संवाद की पहचान करके उन्हें हटाया जा सके।