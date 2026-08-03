दिल्ली के बाद झारखंड में शुरू हुआ पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन

दिल्ली के बाद झारखंड में शुरू हुआ पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन, CJP ने दिया समर्थन

लेखन भारत शर्मा 11:34 am Aug 03, 202611:34 am

क्या है खबर?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब झारखंड में भी परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 5 दिनों से चल रहे छात्रों के अनिश्चितकालीन धरने के बाद अब छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने रविवार से आमरण अनशन शुरू कर दिया। CJP ने इस प्रदर्शन को समर्थन देने का ऐलान किया है।