फरहान अख्तर ने 'ललकारा' से खुद को बाहर किया

फरहान अख्तर ने ऐन मौके पर छोड़ा आमिर खान का साथ, 'ललकारा' से किया किनारा

लेखन ज्योति सिंह 11:35 am Aug 03, 202611:35 am

क्या है खबर?

आमिर खान अपनी अगली स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'ललकारा' को लेकर चर्चा में हैं, जिसके निर्देशन की कमान निर्देशक आशुतोष गोवारिकर ने उठाई है। 2001 में आई सुपरहिट फिल्म 'लगान' के बाद, दोनों इस परियोजना के जरिए दूसरी बार साथ जुड़ रहे हैं। अब परियोजना से जुड़ा चौंकाने वाला अपडेट आया है, क्योंकि इसकी कास्टिंग में बड़ा बदलाव होने की खबर है। कहा जा रहा है कि फरहान अख्तर ने परियोजना से किनारा कर लिया है, जो इसका अहम हिस्सा थे।