इन छोटी-छोटी गलतियों से आपका स्मार्टफोन जल्दी हो सकता है खराब 

आजकल अधिकतर लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल पूरे दिन करते हैं, लेकिन कुछ छोटी-छोटी गलतियां धीरे-धीरे फोन को नुकसान पहुंचाती रहती हैं। अक्सर यूजर इन गलतियों को सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं, जिससे फोन की परफॉर्मेंस कमजोर होने लगती है और बैटरी भी जल्दी खराब होने लगती है। विशेषज्ञों का कहना है कि थोड़ी सावधानी अपनाने से फोन लंबे समय तक ठीक चलता है और उसकी स्पीड भी पहले जैसी बनी रहती है।

#1 ओवरचार्जिंग और गलत चार्जर का इस्तेमाल फोन को बार-बार ओवरचार्ज करना या किसी भी लोकल चार्जर से चार्ज करना बैटरी के लिए सबसे हानिकारक माना जाता है। कई यूजर रातभर चार्जिंग पर फोन छोड़ देते हैं, जिससे बैटरी पर दबाव बढ़ता है और उसकी लाइफ कम होने लगती है। इसे सुधारने के लिए हमेशा ओरिजनल चार्जर का इस्तेमाल करें और फोन को 20 से 80 प्रतिशत के बीच चार्ज रखें, इससे बैटरी ज्यादा सुरक्षित रहती है।

#2 भारी ऐप्स और स्टोरेज भरकर रखना फोन में बहुत ज्यादा ऐप्स इंस्टॉल करना या स्टोरेज को लगभग पूरा भर देना भी एक बड़ी गलती है। इससे फोन की स्पीड कम होती है और कई बार सिस्टम हैंग होने लगता है। इसे सुधारने के लिए अनचाहे ऐप्स को हटाएं, नियमित रूप से कैश क्लियर करें और कोशिश करें कि कम से कम 20 से 30 प्रतिशत स्टोरेज खाली रहे। इससे फोन बेहतर तरीके से काम करता है और फ्रीजिंग की समस्या भी कम होती है।

