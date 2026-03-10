मानव मस्तिष्क की कोशिकाओं से संचालित होते हैं ये डाटा सेंटर, चिप्स का नहीं किया इस्तेमाल

ये डाटा सेंटर चिप्स की बजाय मानव मस्तिष्क की कोशिकाओं से संचालित होते हैं

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया की बायोटेक स्टार्टअप कॉर्टिकल लैब्स एक नई तरह का डाटा सेंटर विकसित कर रहा है, जो पारंपरिक सिलिकॉन चिप्स के बजाय मानव मस्तिष्क कोशिकाओं द्वारा संचालित होगा। कंपनी ने मेलबर्न में अपना पहला जैविक डाटा सेंटर लॉन्च किया है और डेवन डाटा सेंटर्स लिमिटेड के साथ मिलकर सिंगापुर में दूसरे सेंटर पर काम कर रही है। इन सुविधाओं में पारंपरिक सर्वरों के बजाय CL1 यूनिट नामक जैविक कंप्यूटर होंगे, जो प्रयोगशाला में विकसित न्यूरॉन्स द्वारा संचालित होंगे।