इन AI टूल्स से आप रिसर्च के काम को बना सकते हैं तेज और बेहतर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के नए-नए टूल व्यक्तिगत रिसर्च करने का तरीका ही बदल रहे हैं। ये जानकारी जुटाना, उसका विश्लेषण करना और उसे साथ रखना बहुत आसान बना देते हैं। पहले जो काम घंटों की मेहनत से होता था, वही अब कुछ ही मिनटों में फटाफट पूरा हो जाता है। ये टूल रिसर्च करने वालों को पक्की जानकारी देते हैं और बताते हैं कि वो कहां से मिली है। इससे रिसर्च करने वालों का काम तेज और सटीक होता है।

#1 परप्लेक्सिटी: रिसर्च का सबसे अच्छा AI सर्च इंजन परप्लेक्सिटी एक AI सर्च इंजन है। ये अलग-अलग जगहों से जानकारी जुटाकर आपको जवाब देता है और साथ में यह भी बताता है कि वो जानकारी कहां से आई है। इसका 'डीप रिसर्च' फीचर है। इसके प्रो प्लान से आप क्लाउड 3.5 सोंनेट और जेमिनी 2.5 प्रो जैसे बड़े AI मॉडल भी चला सकते हैं। ये छोटी जानकारी तुरंत जानने के लिए या किसी मुश्किल चीज पर गहराई से रिसर्च करने के लिए एकदम सही है।

#2 क्लाउड: दस्तावेजों को गहराई से समझना क्लाउड दस्तावेजों को समझने और उनका विश्लेषण करने में बहुत बढ़िया है। आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट या कोई भी दस्तावेज इसमें डाल सकते हैं और ये तुरंत उसकी खास बातें बता देता है। इसमें 'आर्टिफैक्ट्स' नाम का एक सेक्शन है, जहां आप अपनी जानकारी को बार-बार सुधार सकते हैं। इससे आपको किसी भी मुश्किल चीज को गहराई से समझने में आसानी होती है। ये आपकी जरूरत के हिसाब से नया कंटेंट भी तैयार कर देता है।

#3 मानुस: रिसर्च के काम को ऑटोमैटिक बनाना मानुस रिसर्च के बड़े-बड़े काम अपने आप कर देता है। जैसे डाटा इकट्ठा करना, प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड बनाना और भी बहुत कुछ। उन विश्लेषकों के लिए ये परप्लेक्सिटी के साथ बहुत बढ़िया है, जिन्हें व्यवस्थित जानकारी चाहिए। ये पूरे काम को खुद ही करता है। इससे बार-बार वाले कामों में लगने वाला समय बचता है और काम करने की क्षमता बढ़ती है। ये आपकी खास रूरत के हिसाब से अच्छे नतीजे देता है।

