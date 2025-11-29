कई काम आसान करती हैं ये 5 सरकारी ऐप्स, जानिए इनके क्या हैं फायदे 

स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग के साथ अब ऐप्स के माध्यम से हर काम चलते-फिरते निपटाया जा सकता है। सरकार भी लोगों की सुविधा के लिए कई डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है। इनकी मदद से आप सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे बिना घर बैठे कई काम कर सकते हैं। अगर, आप भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इन 5 जरूरी सरकारी ऐप्स के बारे में पता होना जरूरी हैं। आइये जानते हैं ये ऐप्स कौन-कौनसे हैं।

#1 उमंग ऐप यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस (उमंग) ऐप के माध्यम से यूजर्स कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अकाउंट का विवरण देख सकते हैं, PF के लिए क्लेम कर सकते हैं। यह सेवानिवृत्ति अकांउट प्रबंधन के लिए NPS से जुड़ा होता है और पेंशनभोगी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। डिजिलॉकर के साथ सत्यापित डिजिटल दस्तावेज जारी करने, बिलों का भुगतान करने और आयकर सेवाओं तक पहुंचने के विकल्प भी मिलते हैं।

#2 डिजिलॉकर डिजिलॉकर आधिकारिक दस्तावेजों को सेव करने और जारी करने के लिए एक सुरक्षित डिजिटल फोल्डर के रूप में कार्य करता है। यह यूजर्स को ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण पत्र (RC) और शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की डिजिटल कॉपी रखने की अनुमति देता है। ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड IT अधिनियम के तहत भौतिक प्रतियों के समान ही वैधानिक हैं। दस्तावेज सीधे जारी करने वाले अधिकारियों से आते हैं, इसलिए उनकी प्रामाणिकता बरकरार रहती है। इससे सत्यापन के लिए भौतिक दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ती।

#3 एमपरिवहन एमपरिवहन ऐप परिवहन और वाहन संबंधी डिजिटल सेवाएं प्रदान करता है। इससे यूजर पंजीकरण विवरण देख सकते हैं, बीमा स्थिति की जांच कर सकते हैं और अपने RC और ड्राइविंग लाइसेंस की वर्चुअल कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐप चालान ट्रैक करने और यातायात उल्लंघनों के भुगतान की प्रक्रिया, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों (RTO) और आस-पास के प्रदूषण जांच केंद्रों के बारे में भी जानकारी देती है। इससे पुराना वाहन खरीदने वाले पंजीकरण रिकॉर्ड की जानकारी ले सकते हैं।

#4 एमआधार एमआधार ऐप यूजर्स को अपनी आधार कार्ड जानकारी को डिजिटल रूप से प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है। यह पहचान के लिए व्यक्तिगत विवरण और एक इमेज प्रदर्शित करता है। इसमें बायोमेट्रिक लॉक डाटा पर नियंत्रण बढ़ाता है, जिससे इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। ऑथेंटिकेशन के लिए एक वर्चुअल आईडी (VID) या OTP जनरेट कर सकते हैं। यह ऐप पता अपडेट और नया आधार कार्ड बनाने का अनुरोध दर्ज कराने की भी सुविधा देता है।