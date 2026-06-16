माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपडेट करने के लिए चाहिए ये 5 दस्तावेज

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निवास प्रमाण पत्र

माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपडेट करते समय निवास प्रमाण पत्र एक बेहद जरूरी दस्तावेज है। यह दस्तावेज आपके मौजूदा पते की पुष्टि करता है और आमतौर पर बिजली, पानी या गैस के बिल या फिर किराए के एग्रीमेंट के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि इस दस्तावेज में लिखा पता आपके आवेदन फॉर्म से बिल्कुल मेल खाना चाहिए, ताकि कोई गड़बड़ी न हो। इससे सर्टिफिकेट को अपडेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।