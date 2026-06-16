माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपडेट करने के लिए चाहिए ये 5 दस्तावेज
क्या है खबर?
माइग्रेशन सर्टिफिकेट को अपडेट करवाना कई बार मुश्किल भरा काम लगता है, खासकर अगर, आपको जरूरी दस्तावेजों के बारे में पूरी जानकारी न हो। अगर, आपको पहले से ही जरूरी कागजात पता हों तो यह प्रक्रिया बहुत आसान और जल्दी पूरी हो जाती है। यहां हम आपको ऐसे 5 अहम दस्तावेजों के बारे में बता रहे हैं, जो आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट को अपडेट करने के लिए बेहद जरूरी हैं। इससे आपका समय भी बचेगा।
#1
निवास प्रमाण पत्र
माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपडेट करते समय निवास प्रमाण पत्र एक बेहद जरूरी दस्तावेज है। यह दस्तावेज आपके मौजूदा पते की पुष्टि करता है और आमतौर पर बिजली, पानी या गैस के बिल या फिर किराए के एग्रीमेंट के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि इस दस्तावेज में लिखा पता आपके आवेदन फॉर्म से बिल्कुल मेल खाना चाहिए, ताकि कोई गड़बड़ी न हो। इससे सर्टिफिकेट को अपडेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
#2
पहचान पत्र
सर्टिफिकेट अपडेट करते समय अपनी पहचान को सत्यापित करने के लिए आधार कार्ड या पासपोर्ट जैसे पहचान पत्र होने जरूरी हैं। इनसे यह पक्का होता है कि आपने आवेदन में, जो जानकारी दी है, वह सरकारी रिकॉर्ड से मेल खाती है। इन दस्तावेज का इस्तेमाल करने से पहले यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि ये दस्तावेज वैध होने चाहिए और इनकी समय सीमा खत्म नहीं हुई हो। यह चेक नहीं करने पर आवेदन में परेशानी आ सकती है।
#3
पुराना माइग्रेशन सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट को अपडेट करने के लिए आपके पुराने माइग्रेशन सर्टिफिकेट को भी अपडेट प्रक्रिया के दौरान दिखाना बहुत जरूरी होता है। इसमें आपकी निजी जानकारी और पिछली शैक्षणिक योग्यताएं जैसी कई अहम बातें लिखी होती हैं, जिनकी जांच नई जानकारी के साथ की जाती है। यह दस्तावेज पास होने से फॉर्म भरना आसान हो जाता है और आप सही जानकारी दे पाते हैं। इसके बिना फॉर्म में गलती जाने की संभावना रहती है।
#4
पुरानी संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र
माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपडेट करने के लिए अक्सर आपकी पिछली संस्था (स्कूल या कॉलेज) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मांगा जाती है। यह प्रमाण पत्र इस बात की पुष्टि करता है कि आपके पुराने स्कूल या कॉलेज की तरफ कोई बकाया या कोई और समस्या नहीं है, जिससे वे आपके अपडेटेड सर्टिफिकेट के लिए अनुरोध को आगे बढ़ा सकें। NOC नहीं मिलने की स्थिति में आपकी आवेदन प्रक्रिया अटक सकती है।
#5
ताजा तस्वीरें
सर्टिफिकेट अपडेट करने के आवेदन के साथ हाल ही में खिंची हुई पासपोर्ट साइज की तस्वीरें जमा करनी पड़ती हैं। इन तस्वीरों का आकार और गुणवत्ता जारी करने वाले अधिकारी द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने से कि तस्वीरें सभी मानदंडों को पूरा करती हैं, आपकी आवेदन प्रक्रिया में तेजी आती है और फोटो से जुड़ी किसी भी रुकावट से बचा जा सकता है।