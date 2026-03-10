LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / इन 5 AI टूल की मदद से बना सकते हैं जबरदस्त कहानियां
इन 5 AI टूल की मदद से बना सकते हैं जबरदस्त कहानियां
AI टूल्स आपको काल्पनिक दुनिया के आधार पर कहानी गढ़ने की सुविधा देते हैं

इन 5 AI टूल की मदद से बना सकते हैं जबरदस्त कहानियां

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Mar 10, 2026
06:53 pm
क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने कहानी लिखने का ढंग ही बदल दिया है। अब ऐसे टूल आ गए हैं, जिनसे आप और बेहतर कहानियां बना पाते हैं और यह काम भी आसान हो गया है। ये AI टूल किरदार गढ़ने से लेकर कहानी के दृश्य बनाने तक बहुत काम आते हैं। ये कहानीकारों को अपनी कहानियां लिखने के अलग-अलग रास्ते दिखाते हैं। आइये जानते हैं ऐसे 5 AI टूल, जो आपकी कल्पनाओं को कहानियों का रूप दे सकते हैं।

#1

ChatGPT: कल्पना गढ़ने में इस्तेमाल 

ChatGPT लिखने में आपके साथी जैसा है। यह कहानी के मुख्य हिस्सों और किरदारों के सफर को सही ढंग से जमाता है। आप इससे बातचीत करके सवाल पूछ सकते हैं। यह कहानी के नए आइडिया देता है और उसकी मुश्किलों को भी सुलझाता है। टूल ऐसा कंटेंट तैयार करता है, जिसमें एक ढांचा होता है। आप इसे कई बार बदलकर बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए, मुश्किल कहानियां और काल्पनिक दुनिया गढ़ने में इसका खूब इस्तेमाल होता है।

#2

इलेवनलैब्स: किरदारों की आवाज    

इलेवनलैब्स लिखी बातों से AI वाली एकदम असली जैसी आवाज बनाता है। इससे किरदारों में जान आ जाती है और कहानी हकीकत लगने लगती है। इसका आवाजें कॉपी करने वाला फीचर ऐसा है कि स्क्रिप्ट को ऐसे पढ़ा जाता है, जैसे सच में कोई किरदार बोल रहा हो। फुसफुसाने या व्यंग्य करने जैसी आवाजों को कहानीकार अपनी पसंद से दिखा सकते हैं। इससे हर किरदार अलग और खास लगता है।

Advertisement

#3

वीओ: दृश्य कहानियां और सीन बनाना 

वीओ लिखी बातों या तस्वीरों से सिनेमा जैसी वीडियो तैयार करता है। यह आपको अपनी कहानी का कोई सीन असली में बनाने से पहले ही दिखा देता है कि वह कैसा दिखेगा। यह दृश्य एक के बाद एक लय में दिखाता है, जो कहानियों के लिए बने वीडियो में बहुत काम आता है। इससे बनाने वाले अपनी सोच को पहले ही देख लेते हैं और असल में बनाने से पहले अपनी गति को भी ठीक कर पाते हैं।

Advertisement

#4

सिन्थेसिया: कहानी वाली वीडियो बनाना 

सिन्थेसिया AI वीडियो एजेंट के जरिए स्क्रिप्ट को वीडियो में बदल देता है। यह पक्का करता है कि हर सीन में सब कुछ एक जैसा लगे। यह उन कहानियों में खासकर काम आता है, जहां किरदार अहम होते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स में सब कुछ एक जैसा दिखना बहुत जरूरी होता है। टूल लिखी कहानियों को वीडियो में बदल देता है। इसमें वीडियो का वही रंग-रूप और अहसास बना रहता है। इस तरह, कहानीकार किरदारों और जगहों से जुड़े रहते हैं।

Tool 5

समन वर्ल्ड्स: काल्पनिक दुनिया बनाना  

यह टूल पूरी तरह से काल्पनिक दुनिया बनाने पर टिका है। इसमें ऐसी खासियतें हैं, जो आपकी कहानी बनाने के सफर में किरदारों और कहानी की जानकारी में तालमेल बनाए रखती हैं। इसका डिजाइन पहले मोबाइल के लिए ही बना है, जिससे लोगों से राय जल्दी मिल जाती है। इससे बनाने वाले दुनिया में कहानियों को जल्दी बना सकते हैं, दिखा सकते हैं, बदल सकते हैं। यह टूल सुनिश्चित करता है कि आपकी बनाई काल्पनिक दुनिया मजेदार भी लगें।

Advertisement