वित्तीय विश्लेषकों के लिए काम के हैं ये 5 AI टूल, रिसर्च होगा आसान

वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। अब कई विश्लेषक डाटा समझने, रिपोर्ट तैयार करने और बाजार से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए AI टूल्स का सहारा ले रहे हैं। इन टूल्स को मुख्य रूप से सामान्य AI असिस्टेंट और खास वित्तीय प्लेटफॉर्म में बांटा जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सही AI टूल्स का उपयोग करने से काम की गति बढ़ती है और जटिल जानकारी को समझना आसान हो जाता है।

#1 सामान्य AI असिस्टेंट सामान्य AI असिस्टेंट रोजमर्रा के वित्तीय कामों में काफी उपयोगी साबित हो रहे हैं। ChatGPT का इस्तेमाल डाटा विश्लेषण और बाजार की जानकारी का सार तैयार करने के लिए किया जाता है। वहीं क्लॉड बड़े दस्तावेजों को समझने और उनका सार निकालने में मदद करता है। इसके अलावा, परप्लेक्सिटी स्रोतों के साथ तेजी से जानकारी उपलब्ध कराता है, जिससे शोध कार्य आसान हो जाता है और समय की बचत भी होती है।

#2 खास वित्तीय प्लेटफॉर्म वित्तीय विश्लेषकों के लिए कुछ विशेष AI प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध हैं। शॉर्टकट वित्तीय मॉडलिंग के काम को आसान बनाता है। हेब्बिया बड़े दस्तावेजों का विश्लेषण करने में मदद करता है। वहीं फिनटूल वित्तीय फाइलिंग और तुलना से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा, केन्शो भविष्य के आर्थिक रुझानों का आकलन करने में सहायता करता है। ये प्लेटफॉर्म जटिल वित्तीय कार्यों को तेजी और सटीकता के साथ पूरा करने में मदद करते हैं।

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#3 मौजूदा कामकाज के तरीकों के साथ एकीकरण माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट उन टीमों के लिए उपयोगी माना जाता है, जो पहले से माइक्रोसॉफ्ट के उत्पादों का इस्तेमाल कर रही हैं। यह एक्सेल, पॉवरपॉइंट और टीम्स जैसे प्लेटफॉर्म के साथ सीधे काम करता है। इससे यूजर्स को नई प्रणाली अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती और वे अपने परिचित माहौल में AI सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इससे उत्पादकता बढ़ती है और रोजमर्रा के काम पहले से अधिक आसान हो जाते हैं।

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