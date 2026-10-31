20 साल के छात्र ने पकड़ी AI से बनी फेक तस्वीरों की चाल

काजल्स का यह अकाउंट देखते ही देखते मशहूर हो गया और जल्द ही 1.33 लाख से भी ज्यादा लोग इससे जुड़ गए। उन्होंने एक ऐसा समुदाय तैयार किया है, जो खराब गुणवत्ता या लोगों को गुमराह करने वाले AI कंटेंट को पहचानने और उसकी शिकायत करने का काम करता है।

खास तौर पर ऐसे AI कंटेंट पर उनकी नजर रहती है, जो बच्चों को निशाना बनाते हैं या भावनाओं का इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित करते हैं।

उनकी ये कोशिशें अब एक बड़े अभियान का हिस्सा बन चुकी हैं। इस अभियान का मकसद लोगों को यह बताना है कि AI का इस्तेमाल करके ऑनलाइन कितनी आसानी से गलत जानकारी फैलाई जा सकती है।