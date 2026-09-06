WMO ने अब तक का सबसे ताकतवर अल नीनो आने की दी चेतावनी

अल नीनो केवल आंकड़ों की बात नहीं है। इससे कई इलाकों में भीषण गर्मी, सूखा, बाढ़ और बारिश के असामान्य पैटर्न सामने आने की आशंका है।

भारत के लिए इसका मतलब कमजोर मानसून और आगे चलकर और भी गर्म दिन हो सकते हैं। WMO ने सभी देशों से अभी से तैयारी करने का आग्रह किया है, खासकर पानी की उपलब्धता और खेती-किसानी के लिए।

ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण पहले से ही तापमान बढ़ रहा है। ऐसे में विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगले साल वैश्विक तापमान में भी भारी उछाल देखने को मिल सकता है।