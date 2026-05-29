व्हाइट हाउस की नई अंतरिक्ष-थीम वाली वेबसाइट की क्यों हो रही चर्चा?
व्हाइट हाउस ने अमेरिका द्वारा एलियन मुठभेड़ों से जुड़े रहस्यों को छुपाने के विचार का मजाक उड़ाते हुए एक अंतरिक्ष-थीम वाली वेबसाइट aliens.gov लॉन्च की है, जिसमें अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले अप्रवासियों की गिरफ्तारी का बखान किया गया है।
इस लॉन्च ने इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं, खासकर इसलिए क्योंकि यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस साल गुप्त UFO फाइलें जारी करने के वादे के बाद सामने आया है। इसमें अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले दूसरे देश के लोगों को लक्ष्य बनाते हुए उन्हें एलियन बताया है।
अवैध प्रवासियों के साथ दिखाएगी मुठभेड़
aliens.gov वेबसाइट पर ICE गिरफ्तारी का एक इंटरैक्टिव मैप दिया गया है। यह वेबसाइट प्रवासियों के साथ संघीय पुलिस की मुठभेड़ों के लाइव अपडेट भी देती है। यहां गिरफ्तारी के आंकड़े, उन पर लगे आरोप, उनके मूल देश और संदिग्ध गैंग से जुड़े होने की जानकारी उपलब्ध है।
यह साइट पिछली सरकारों पर 'आक्रमण' छिपाने का आरोप भी लगाती है। इसके साथ ही, यह लोगों को ICE की टिप लाइन के जरिए 'संदिग्ध एलियंस' की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है।