व्हाइट हाउस की नई अंतरिक्ष-थीम वाली वेबसाइट की क्यों हो रही चर्चा? टेक्नोलॉजी May 29, 2026

व्हाइट हाउस ने अमेरिका द्वारा एलियन मुठभेड़ों से जुड़े रहस्यों को छुपाने के विचार का मजाक उड़ाते हुए एक अंतरिक्ष-थीम वाली वेबसाइट aliens.gov लॉन्च की है, जिसमें अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले अप्रवासियों की गिरफ्तारी का बखान किया गया है।

इस लॉन्च ने इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं, खासकर इसलिए क्योंकि यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस साल गुप्त UFO फाइलें जारी करने के वादे के बाद सामने आया है। इसमें अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले दूसरे देश के लोगों को लक्ष्य बनाते हुए उन्हें एलियन बताया है।