पेंटागन के पास अब ChatGPT और ग्रोक का अपना वर्जन
अमेरिकी युद्ध विभाग (पेंटागन) ने OpenAI के ChatGPT और xAI के ग्रोक के वर्जन लॉन्च किए हैं, जिससे 30 लाख आम नागरिकों और सेना के कर्मचारियों को ऐसे जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, जिन्हें युद्ध लड़ने वालों की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। सरकार के लिए ChatGPT मिल और ग्रोक अब GenAI.mil का हिस्सा हैं। यह पिछले साल लॉन्च किया गया एक सेंट्रलाइज्ड और सुरक्षित पोर्टल है।
इन दोनों टूलों की सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत है क्योंकि इन्हें इम्पैक्ट लेवल 5 पर 'कंट्रोल्ड अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन' के लिए मान्यता मिली हुई है। यह पहल सेना के डिजिटल माहौल को और ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित बनाने के बड़े अभियान का ही एक हिस्सा है।
प्लेटफॉर्म के 17 लाख से ज्यादा यूजर
ChatGPT मिल 30 लाख से ज्यादा जॉइंट फोर्स सदस्यों के लिए योजना बनाने, लॉजिस्टिक्स, नीति संबंधी और प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाता है।
इसे सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर चैट फीचर और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की सुविधाओं के साथ खास तौर पर बनाया गया है। ग्रोक अनुकूली तर्क के साथ फैसले लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भी आसान कर देता है।
9 महीने पहले लॉन्च होने के बाद से GenAI.mil के 17 लाख से ज्यादा यूजर्स हो गए हैं। अब यह किसी एक तकनीक वेंडर पर कम निर्भर है। इतना ही नहीं यह बेहतर मिशन परिणामों के लिए व्हाइट हाउस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक्शन प्लान का भी समर्थन करता है।