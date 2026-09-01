पेंटागन के पास अब ChatGPT और ग्रोक का अपना वर्जन

अमेरिकी युद्ध विभाग (पेंटागन) ने OpenAI के ChatGPT और xAI के ग्रोक के वर्जन लॉन्च किए हैं, जिससे 30 लाख आम नागरिकों और सेना के कर्मचारियों को ऐसे जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, जिन्हें युद्ध लड़ने वालों की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। सरकार के लिए ChatGPT मिल और ग्रोक अब GenAI.mil का हिस्सा हैं। यह पिछले साल लॉन्च किया गया एक सेंट्रलाइज्ड और सुरक्षित पोर्टल है।

इन दोनों टूलों की सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत है क्योंकि इन्हें इम्पैक्ट लेवल 5 पर 'कंट्रोल्ड अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन' के लिए मान्यता मिली हुई है। यह पहल सेना के डिजिटल माहौल को और ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित बनाने के बड़े अभियान का ही एक हिस्सा है।