अमेरिकी कोर्ट ने मिनेसोटा के कानून पर लगाई अस्थायी रोक, xAI को राहत

xAI का कहना है कि उसके ग्रोक इमेजिन टूल में पहले से ही सुरक्षा फीचर्स मौजूद हैं, जो इसके गलत इस्तेमाल को रोकते हैं। कंपनी ऐसे यूजर्स पर कार्रवाई भी कर रही है, जो इन फीचर्स को दरकिनार करने की कोशिश करते हैं।

दूसरी तरफ, मिनेसोटा के अधिकारियों का तर्क है कि यह कानून लोगों को उत्पीड़न और हानिकारक कंटेंट से बचाने के लिए जरूरी है, खासकर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में। AI टूल्स को नियंत्रित करने वाले कानूनों की सीमा क्या हो? इस पर बहस अभी भी जारी है।