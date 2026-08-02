ब्रिटेन की UKGI ने 51 सरकारी अधिकारियों का डाटा किया लीक

ब्रिटेन की सरकारी निवेश यूनिट (UKGI) ने गलती से 51 सरकारी अधिकारियों की संवेदनशील जानकारी लीक कर दी।

यह गलती तब हुई, जब एक कर्मचारी ने सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से एक अंदरूनी दस्तावेज लगभग 40 घंटों तक सार्वजनिक बना रहा। UKGI ने अपनी सालाना रिपोर्ट में इस खबर की जानकारी दी है।

यह चैनल 4 और पोस्ट ऑफिस जैसी बड़ी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी संभालती है।