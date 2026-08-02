सेल्वा प्रभु ने फूड पॉइजनिंग से जूझने के बाद हासिल किया कांस्य पदक

राष्ट्रमंडल खेल 2026: सेल्वा प्रभु ने फूड पॉइजनिंग से जूझने के बाद हासिल किया कांस्य पदक

लेखन भारत शर्मा 10:23 am Aug 02, 202610:23 am

क्या है खबर?

ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में शनिवार को भारतीय एथलेटिक्स के 'वंडर बॉय' सेल्वा प्रभु थिरुमरण ने ट्रिपल जंप स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने अपने 5वें प्रयास में 16.52 मीटर की दूरी तय कर यह कारनामा किया। सेल्वा प्रभु के लिए यह सब इतना आसान नहीं रहा। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों से पहले का पूरा सप्ताह फूड पॉइजनिंग, दस्त और नींद की कमी से जूझते हुए बिताया। हालांकि, ये परेशानी भी उन्हें लक्ष्य से नहीं डिगा पाई।