ट्रंप प्रशासन ने लिया ओपन-वेट AI मॉडल्स की सुरक्षा अनिवार्य नहीं करने का फैसला

मेटा के लामा और एनवीडिया के नेमोट्रॉन जैसे ओपन-वेट मॉडल किसी को भी उनकी अंदरूनी कार्यप्रणाली में बदलाव करने की सुविधा देते हैं। इससे ये मॉडल बहुत शक्तिशाली तो बन जाते हैं, लेकिन अगर, इनका ठीक से परीक्षण न किया जाए तो ये काफी जोखिम भरे भी हो सकते हैं।

'अमेरिकंस फोर रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन' नामक एक टेक पॉलिसी ग्रुप ने इस फैसले की आलोचना की है। उनका कहना है कि इस फ्रेमवर्क को सार्वजनिक किए बिना कुछ चुनिंदा कंपनियों के साथ बांटने से सरकार की निगरानी में एक गंभीर कमी आ गई है।

इससे यह सवाल खड़ा होता है कि सरकार एडवांस AI मॉडल्स की सुरक्षा और बचाव का मूल्यांकन कैसे करेगी। ग्रुप ने साफ शब्दों में कहा कि इससे निगरानी में एक बड़ा अंतर रह गया है।

दूसरी तरफ, कुछ सीनेटर चाहते हैं कि इन शक्तिशाली AI का परीक्षण अनिवार्य बनाने के लिए नए कानून बनाए जाएं। वे चेतावनी देते हैं कि अगर, ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिकी तकनीक चीन जैसे अपने प्रतिद्वंद्वियों से पीछे रह सकती है।