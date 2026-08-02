अगले साल इस तारीख को दिखेगा 6 मिनट का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण

यह अद्भुत खगोलीय घटना अटलांटिक महासागर के ऊपर से शुरू होकर दक्षिणी स्पेन, जिब्राल्टर, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र और फिर पश्चिम एशिया तक जाएगी। कैडिज (स्पेन), टेंगियर (मोरक्को), बेंगाजी (लीबिया), लक्सर (मिस्र) और जेद्दा (सऊदी अरब) जैसे शहरों में सबसे लंबे समय तक पूर्ण अंधकार का अनुभव होगा।

अगर, आप इस मुख्य मार्ग में नहीं भी आते हैं, लेकिन फिर भी इस नजारे का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बड़े हिस्से में आंशिक ग्रहण देखा जा सकेगा।

हालांकि, सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इस नजारे का लुत्फ उठाने के लिए सिर्फ प्रमाणित ग्रहण वाले चश्मे या सोलर फिल्टर का ही इस्तेमाल करें।