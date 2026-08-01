प्रधानमंत्री मोदी टिप्पणी विवाद- कंगना रनौत का सवाल- नकाब वाली लड़कियां नहीं भटकीं, हमारी बेटियां क्यों?
क्या है खबर?
दिल्ली के जंतर-मंतर पर 23 जुलाई को एक विरोध-प्रदर्शन हुआ था। इसमें 15 साल की एक नाबालिग लड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। मामला बिगड़ने पर अब लड़की ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है तो अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बच्चों के पालन-पोषण पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी को सही राह दिखाना बेहद जरूरी हो गया है।
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दोस्तों और उकसाने वालों के बहकावे में आई 15 साल की लड़की
कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उस लड़की की माफी का एक स्क्रीनशॉट साझा कर लिखा, 'यह मुश्किल से 15 साल की है। ये खुद बोल रही है कि इसने अपनी पूरी जिंदगी में मोदी जी के खिलाफ कभी कुछ पोस्ट नहीं किया, लेकिन उस दिन इसके दोस्त इसे वहां ले गए और लोगों ने इसे गाली देने के लिए उकसाया। आओ अपने बच्चों को इस दुष्ट वामपंथियों से बचाएं, हमें अपने बच्चों को इनसे बचाने की जरूरत है।'
दो टूक
समाज को आत्ममंथन की जरूरत- कंगना
कंगना ने आगे लिखा, 'खुद गौर कीजिए कि स्कार्फ या नकाब पहनने वाली एक भी लड़की ने ऐसा भद्दा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन हमारी बेटियों को इतनी आसानी से भड़का दिया जाता है, ऐसा क्यों है? एक समाज के रूप में हम कहीं न कहीं असफल हो रहे हैं। हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। हमें अपनी बेटियों की सुरक्षा करनी होगी।'
FIR में लड़की की उम्र 25 साल दर्ज है, जबकि उसने खुद को 15 साल का बताया है।