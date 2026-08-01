कंगना रनौत का सवाल- नकाब वाली लड़कियां क्यों नहीं भटकीं?

प्रधानमंत्री मोदी टिप्पणी विवाद- कंगना रनौत का सवाल- नकाब वाली लड़कियां नहीं भटकीं, हमारी बेटियां क्यों?

लेखन नेहा शर्मा 11:37 am Aug 01, 202611:37 am

क्या है खबर?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 23 जुलाई को एक विरोध-प्रदर्शन हुआ था। इसमें 15 साल की एक नाबालिग लड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। मामला बिगड़ने पर अब लड़की ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है तो अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बच्चों के पालन-पोषण पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी को सही राह दिखाना बेहद जरूरी हो गया है।