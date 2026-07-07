अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ऐप आयु सत्यापन कानून को दी हरी झंडी टेक्नोलॉजी Jul 07, 2026

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टेक्सस को अपना नया ऐप उम्र सत्यापन कानून लागू करने की हरी झंडी दे दी है, जबकि इस पर कानूनी बहस अभी भी जारी है।

टेक्सस में अब अगर, आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो कोई भी ऐप डाउनलोड करने या खरीदने से पहले ऐप स्टोर्स को आपकी उम्र जांचनी होगी और माता-पिता की इजाजत लेनी पड़ेगी।

इसके अलावा, नाबालिगों के अकाउंट को माता-पिता या अभिभावक से जोड़ना भी जरूरी होगा। इन सभी कदमों का मकसद बच्चों को ऑनलाइन ज्यादा सुरक्षित रखना है।