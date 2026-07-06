श्रीलंका के गेंदबाज दासुन शनाका ने मेजर लीग क्रिकेट में 4 गेंदों पर 4 विकेट चटकाए हैं

MLC 2026: दासुन शनाका ने 4 गेंदों में चटकाए 4 विकेट, टीम को दिलाई असंभव जीत

लेखन भारत शर्मा 11:27 am Jul 06, 202611:27 am

क्या है खबर?

मेजर लीग क्रिकेट 2026 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर दासुन शनाका ने इतिहास रच दिया। उन्होंने सिएटल ऑर्कस से खेलते हुए टेक्सास सुपर किंग्स (TSK) के खिलाफ आखिरी ओवर में डबल हैट्रिक (4 गेंदों पर लगातार 4 विकेट) लेकर टीम को 9 रन से जीत दिला दी। 122 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए TSK टीम 19वें ओवर तक मजबूत स्थिति में थी और उसे अंतिम ओवर में जीत के लिए सिर्फ 15 रनों की दरकार थी।