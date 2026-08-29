आंत का IMP हो सकता है अल्जाइमर का शुरुआती संकेत, अध्ययन में हुआ खुलासा

वैज्ञानिकों ने आंत की सेहत और अल्जाइमर के बीच एक हैरान कर देने वाला रिश्ता खोजा है। एक नए अध्ययन में सामने आया है कि जिन लोगों के रक्त में IMP (आंत के बैक्टीरिया का एक अणु) नाम के अणु का स्तर ज्यादा था।

उन्होंने दिमागी क्षमता की शुरुआती जांच में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। ऐसा उन लोगों के साथ भी हुआ, जिनमें अल्जाइमर के कोई साफ लक्षण तब तक नहीं दिखे थे।

यह बात इशारा करती है कि अल्जाइमर की बीमारी पूरी तरह शुरू होने से पहले ही आपकी आंत में होने वाले बदलाव इसमें एक अहम भूमिका निभा सकते हैं।