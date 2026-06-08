कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में कमाल दिखा रहा AI, सर्वे में हुआ खुलासा टेक्नोलॉजी Jun 08, 2026

अब कानून की दुनिया में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अपना कमाल दिखा रहा है। हाल ही में एक अध्ययन हुआ है। इसे स्टैनफोर्ड के 'लीगल इनोवेशन थ्रू फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब' के डायरेक्टर डैनियल न्यार्को और लिफ्टलैब के एलेजांद्रो सालिनास ने मिलकर किया था। इस अध्ययन में 16 अलग-अलग लॉ स्कूलों के प्रोफेसरों को हजारों कॉन्ट्रैक्ट लॉ के जवाब दिखाए गए।

उन्हें यह नहीं बताया गया था कि ये जवाब AI ने लिखे हैं या किसी इंसान ने। नतीजे हैरान करने वाले थे। 75 फीसदी बार प्रोफेसरों ने AI से तैयार किए गए जवाबों को चुना, क्योंकि वे उन्हें ज्यादा साफ और उपयोगी लगे।