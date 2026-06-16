पढ़ाई से लेकर स्किल डेवलपमेंट तक, आजीवन सीखने में बड़ी भूमिका निभा रहा AI
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आजीवन सीखने की प्रक्रिया को तेजी से बदल रहा है। इसकी मदद से पढ़ाई पहले से अधिक व्यक्तिगत, लचीली और लगातार चलने वाली बन रही है। AI लोगों की जरूरत और रुचि के अनुसार सीखने की योजना तैयार करता है और तुरंत फीडबैक भी देता है। इससे नई चीजें सीखना आसान हो जाता है। AI का सही इस्तेमाल करने के लिए पहले स्पष्ट लक्ष्य तय करना और उन्हें छोटे-छोटे हिस्सों में बांटना जरूरी है।
#1
हर व्यक्ति के लिए अलग सीखने का रास्ता
AI की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हर व्यक्ति के लिए अलग तरीके से सीखने का रास्ता तैयार कर सकता है। यह किसी व्यक्ति की ताकत और कमियों को पहचानकर उसी के अनुसार पढ़ाई की सामग्री सुझाता है। इससे सीखने वाले उन विषयों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं, जिनमें सुधार की जरूरत होती है। वहीं, जो चीजें पहले से अच्छी तरह समझ में आ चुकी हैं, उन्हें जल्दी पूरा किया जा सकता है।
#2
तुरंत फीडबैक से आसान होती है पढ़ाई
AI सीखने की प्रक्रिया में तुरंत प्रतिक्रिया देने का काम भी करता है। चैटबॉट और लैंग्वेज मॉडल को स्टडी कोच की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये टूल सवालों के जवाब देते हैं, कठिन अवधारणाओं को समझाते हैं और अभ्यास के लिए अलग-अलग प्रश्न भी तैयार करते हैं। इससे सीखने वालों को अपनी गलतियां जल्दी समझ में आ जाती हैं। वे समय रहते उनमें सुधार कर पाते हैं और पढ़ाई की गति बनाए रखते हैं।
#3
प्रदर्शन के अनुसार बदलते हैं लर्निंग प्लेटफॉर्म
AI आधारित अनुकूलनशील लर्निंग प्लेटफॉर्म पढ़ने वाले व्यक्ति के प्रदर्शन के अनुसार खुद को बदल लेते हैं। अगर कोई विषय कठिन लग रहा है तो ये प्लेटफॉर्म उस पर अधिक समय देने की सलाह देते हैं। वहीं, आसान विषयों को तेजी से पूरा करने में मदद करते हैं। इस तरह सीखने की प्रक्रिया संतुलित बनी रहती है। इससे पढ़ने वाले व्यक्ति पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता और उसकी रुचि भी लगातार बनी रहती है।
#4
पढ़ाई की आदत विकसित करने में भी मददगार
AI सिर्फ नई चीजें सिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अच्छी पढ़ाई की आदतें विकसित करने में भी मदद करता है। एनालिटिक्स टूल की मदद से यह पढ़ाई की प्रगति पर नजर रखता है और बताता है कि व्यक्ति कब पीछे छूट रहा है या कब अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इन जानकारियों के आधार पर समय रहते जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं। इससे लंबे समय तक सीखने की आदत बनाए रखना आसान हो जाता है।