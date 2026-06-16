AI ने बदल दिया सीखने का तरीका

पढ़ाई से लेकर स्किल डेवलपमेंट तक, आजीवन सीखने में बड़ी भूमिका निभा रहा AI

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:59 pm Jun 16, 202608:59 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आजीवन सीखने की प्रक्रिया को तेजी से बदल रहा है। इसकी मदद से पढ़ाई पहले से अधिक व्यक्तिगत, लचीली और लगातार चलने वाली बन रही है। AI लोगों की जरूरत और रुचि के अनुसार सीखने की योजना तैयार करता है और तुरंत फीडबैक भी देता है। इससे नई चीजें सीखना आसान हो जाता है। AI का सही इस्तेमाल करने के लिए पहले स्पष्ट लक्ष्य तय करना और उन्हें छोटे-छोटे हिस्सों में बांटना जरूरी है।