पेंटागन ने 17 लाख कर्मचारियों के लिए पेश किए ChatGPT और ग्रोक के अपने वर्जन

ChatGPT मिल को खास तौर पर सरकारी सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है। यह सेना के डाटा को निजी रखेगा और मॉडल की ट्रेनिंग के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

दूसरी तरफ, पेंटागन का ग्रोक सप्लाई चेन और बाजार विश्लेषण जैसे कामों में अपनी मजबूत तर्क क्षमता से मदद करेगा। इसे स्टारशील्ड AI का ग्रोक फॉर गवर्नमेंट कहा जाता है।

खास बात यह है कि चल रहे कानूनी विवादों की वजह से एंथ्रोपिक की तकनीक इस तैनाती का हिस्सा नहीं है। यह दिखाता है कि पेंटागन अपने AI टूल पर कितना कड़ा नियंत्रण रखना चाहता है।