पेंटागन ने 17 लाख कर्मचारियों के लिए पेश किए ChatGPT और ग्रोक के अपने वर्जन
अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन अपने जेनAI डॉट मिल (GenAI.mil) प्लेटफॉर्म पर ChatGPT और ग्रोक के खास वर्जन लागू कर रहा है। इससे उसके 17 लाख कर्मचारियों को संवेदनशील, लेकिन गैर-वर्गीकृत जानकारी को संभालने के लिए बेहतर टूल मिल जाएंगे।
इसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से लॉजिस्टिक्स और ह्यूमन रिसोर्स जैसे रोजमर्रा के कामों को ज्यादा आसान बनाना है।
इस बड़े तकनीकी अपग्रेड के लिए OpenAI और एलन मस्क की स्पेस-XAI को 20 करोड़ डॉलर (करीब 1,900 करोड़ रुपये) तक के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं।
एंथ्रोपिक को पेंटागन ने बाहर रखा
ChatGPT मिल को खास तौर पर सरकारी सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है। यह सेना के डाटा को निजी रखेगा और मॉडल की ट्रेनिंग के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
दूसरी तरफ, पेंटागन का ग्रोक सप्लाई चेन और बाजार विश्लेषण जैसे कामों में अपनी मजबूत तर्क क्षमता से मदद करेगा। इसे स्टारशील्ड AI का ग्रोक फॉर गवर्नमेंट कहा जाता है।
खास बात यह है कि चल रहे कानूनी विवादों की वजह से एंथ्रोपिक की तकनीक इस तैनाती का हिस्सा नहीं है। यह दिखाता है कि पेंटागन अपने AI टूल पर कितना कड़ा नियंत्रण रखना चाहता है।