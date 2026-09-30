आसमान में 21-22 अक्टूबर को दिखेगी उल्कापिंडों की बारिश

ओरियनिड्स 66 किलोमीटर प्रति सेकेंड की तेज रफ्तार से हमारे वायुमंडल से गुजरते हैं। जब यह बौछार अपने चरम पर होती है तो हर घंटे लगभग 10 से 20 उल्काएं आसानी से देखी जा सकती हैं।

अगर, आप इस खगोलीय नजारे का पूरा मजा लेना चाहते हैं तो शहर की चकाचौंध से दूर किसी अंधेरी जगह पर चले जाएं। वहां बस आसमान की ओर नजर उठाएं और इस अद्भुत नजारे का लुत्फ उठाएं। अगर, आप दक्षिणी या पूर्वी इंग्लैंड में रहते हैं तो आपको आसमान ज्यादा साफ मिलेगा, लेकिन यूनाइटेड किंगडम (UK) के अन्य इलाकों में लोगों को बादलों के छंटने का इंतजार करना पड़ सकता है।