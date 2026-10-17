इस दिन होगी आसमान से सितारों की बारिश, जानिए कैसे देखें
21 अक्टूबर की रात और 22 अक्टूबर की सुबह के बीच ओरियोनिड उल्का वर्षा आसमान में अपनी चमक बिखेर रही है। आपको हर घंटे 10 से 20 उल्काएं (टूटते तारे) दिख सकती हैं। इसे देखने के लिए आधी रात के बाद बाहर निकलें, जब चांद ढल चुका हो। इस अद्भुत नजारे का पूरा लुत्फ उठाने के लिए दक्षिण-पूर्वी क्षितिज की ओर देखें। साथ ही, शहर की तेज रोशनी से दूर किसी अंधेरी जगह पर जाएं और अपनी आंखों को अंधेरे का आदी होने में 20 से 30 मिनट का समय दें।
धरती की ओर तेजी से आता है धूमकेतु का मलबा
दरअसल, ये चमकते तारे हैली धूमकेतु के ही छोटे-छोटे टुकड़े हैं, जो हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में 2.37 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की बेहिसाब रफ्तार से घुसते ही जल उठते हैं।
यह सचमुच अंतरिक्ष का एक शानदार नजारा होता है। अगर, आप इसकी तस्वीरें लेना चाहते हैं या बस इस अद्भुत नजारे का मजा लेना चाहते हैं तो इंटरनेट पर कई गाइड उपलब्ध हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं।