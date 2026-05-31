AI ने तस्वीरों से बनाया कॉकपिट ऑडियो, NTSB ने हटाई हजारों फाइल्स
नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) ने अपनी जांच से जुड़ी हजारों फाइल्स वापस मंगवा ली हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स ने ऑनलाइन पोस्ट की गई तस्वीरों का इस्तेमाल करके सुरक्षित रखे गए कॉकपिट ऑडियो को दोबारा तैयार कर लिया।
यह घटना लुइसविले में UPS विमान 2976 के क्रैश की जांच के दौरान सामने आई थी, जिसमें विमान में सवार सभी 15 लोगों की जान चली गई थी।
जांच में पता चला कि ये स्पेक्ट्रोग्राम इमेज AI के लिए काफी थीं। ये असल में साउंड डाटा की एक तरह की विजुअल तस्वीर होती हैं। इनकी मदद से AI ने कॉकपिट में हुई बातचीत को आसानी से दोबारा बना दिया।
NTSB ने फाइल्स का एक्सेस रोका
खतरा महसूस करते ही NTSB ने अपनी केस फाइल्स का पब्लिक एक्सेस रोक दिया। गहन समीक्षा के लिए अभी भी 41 फाइल्स की जांच चल रही है।
बोर्ड की अध्यक्ष जेनिफर होमेंडी ने बताया कि कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डिंग को साझा करना पूरी तरह वर्जित है। यह नियम 1988 में ही लागू किया गया था, जिसका मुख्य मकसद लोगों की निजता बनाए रखना और जांच को निष्पक्ष रखना था।
हालांकि, ज्यादातर फाइल्स अब वापस पब्लिक एक्सेस के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन यह घटना साफ तौर पर दर्शाती है कि AI जैसी नई तकनीकें संवेदनशील जानकारी को पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित बना सकती हैं।