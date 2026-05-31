AI ने तस्वीरों से बनाया कॉकपिट ऑडियो, NTSB ने हटाई हजारों फाइल्स टेक्नोलॉजी May 31, 2026

नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) ने अपनी जांच से जुड़ी हजारों फाइल्स वापस मंगवा ली हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स ने ऑनलाइन पोस्ट की गई तस्वीरों का इस्तेमाल करके सुरक्षित रखे गए कॉकपिट ऑडियो को दोबारा तैयार कर लिया।

यह घटना लुइसविले में UPS विमान 2976 के क्रैश की जांच के दौरान सामने आई थी, जिसमें विमान में सवार सभी 15 लोगों की जान चली गई थी।

जांच में पता चला कि ये स्पेक्ट्रोग्राम इमेज AI के लिए काफी थीं। ये असल में साउंड डाटा की एक तरह की विजुअल तस्वीर होती हैं। इनकी मदद से AI ने कॉकपिट में हुई बातचीत को आसानी से दोबारा बना दिया।